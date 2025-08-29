Μια ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα πραγματοποίησαν επιστήμονες στον Ειρηνικό Ωκεανό, εντοπίζοντας ένα υδροθερμικό σύστημα που είναι 100 φορές μεγαλύτερο από το γνωστό Lost City του Ατλαντικού.

Το νέο αυτό σύστημα, που ονομάστηκε Kunlun, βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Τάφρου Mussau, στη λιθοσφαιρική πλάκα Caroline, βόρεια της Νέας Γουινέας, και εκτείνεται σε μια έκταση 11,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η ανακάλυψη αυτή δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances και προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς όχι μόνο ενισχύει τη θεωρία ότι η ζωή στη Γη ίσως ξεκίνησε κοντά σε τέτοιες υδροθερμικές πηγές, αλλά ανατρέπει και παλαιότερες αντιλήψεις για το πού μπορούν να εμφανιστούν τέτοια φαινόμενα.

Οι υδροθερμικές πηγές δημιουργούνται όταν θαλασσινό νερό διεισδύει σε ρωγμές του ωκεάνιου πυθμένα και θερμαίνεται έντονα καθώς πλησιάζει στο μανδύα της Γης, επιστρέφοντας στην επιφάνεια πλούσιο σε υδρογόνο και μέταλλα.

Αυτός ο πλούτος σε υδρογόνο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την παραγωγή οργανικών μορίων—μιας πιθανής απαρχής της ζωής.

Το σύστημα Kunlun αποτελείται από 20 κυκλικούς κρατήρες, μερικοί από τους οποίους έχουν διάμετρο που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο. Εκτός από το εντυπωσιακό του μέγεθος, παρουσιάζει και μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης Sun Weidong, «το σύστημα Kunlun ξεχωρίζει για την εξαιρετικά υψηλή ροή υδρογόνου, την έκτασή του και τη μοναδική γεωλογική του θέση».

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τέτοιες έντονες παραγωγές υδρογόνου συνδέονται κυρίως με μεσοωκεάνιες ράχες. Όμως, η τοποθεσία του Kunlun—σε απόσταση από τέτοιες δομές—αμφισβητεί αυτή την αντίληψη, υποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί και σε πιο απομακρυσμένα σημεία του ωκεάνιου πυθμένα.

Το Lost City, γνωστό για τις εντυπωσιακές του ανθρακικές καμινάδες και τη μακροχρόνια δραστηριότητά του, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα υδροθερμικά πεδία. Όμως, το Kunlun ξεπερνά το Lost City σε μέγεθος και ενδεχομένως προσφέρει πιο σταθερές και βιώσιμες συνθήκες για την ανάπτυξη της πρώιμης ζωής. Σύμφωνα με τη μελέτη, «σε σύγκριση με τους ανθρακικούς πύργους του Lost City, οι σχηματισμοί του Kunlun προσφέρουν ένα πιο διαρκές και σταθερό εξελικτικό περιβάλλον».

Το πεδίο δεν είναι απλώς γεωλογικά εντυπωσιακό, αλλά φιλοξενεί και πλούσια θαλάσσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι επιστήμονες εντόπισαν πληθυσμούς από γαρίδες, αστακούς, ανεμώνες και σωληνόμορφους σκώληκες—είδη που πιθανόν βασίζονται στη χημειοσύνθεση, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας από υδρογόνο και άλλα χημικά στοιχεία, αντί για το ηλιακό φως.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι η οικολογική προοπτική του πεδίου», δήλωσε ο Sun. «Εντοπίσαμε ποικιλία ζωής που ευδοκιμεί σε αυτό το περιβάλλον, πιθανόν χάρη στη χημειοσύνθεση που βασίζεται στο υδρογόνο».

Σε έναν πλανήτη όπου λιγότερο από το 30% του θαλάσσιου πυθμένα έχει εξερευνηθεί, η ανακάλυψη του Kunlun υπενθυμίζει πως οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις μπορεί να βρίσκονται ακόμα κρυμμένες στα βάθη των ωκεανών—ίσως, μαζί με τις απαντήσεις στο πιο θεμελιώδες ερώτημα: πώς ξεκίνησε η ζωή.