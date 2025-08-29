Ο Οδυσσέας Ζώρας αναλαμβάνει τη θέση του πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, ένα από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα.

Ο Οδυσσέας Ζώρας έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας το 2022. Επίσης, ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σημειωθεί ότι είναι μεταξύ αυτών που επεξεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, με το οποίο άνοιξε ο δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2022. Ο κ. Ζώρας όσο ήταν πρόεδρος στο ΕΑΠ είχε δηλώσει ότι στα πανεπιστήμια της χώρας μας θα έπρεπε να μπουν δίδακτρα.

Εκτός από το βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele, άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχουν λάβει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το αμερικανικό Open University, το βρετανικό Πανεπιστήμιο του York και το κυπριακό Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Keele

Στην ανακοίνωσή του, στην ιστοσελίδα του, το Πανεπιστήμιο Keele σημειώνει για τον διορισμό του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη:

«Με αίσθημα τιμής, αλλά και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele ξεκινά τη λειτουργία παραρτήματος στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο 2025, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η άδεια που έλαβε, το καθιστά ένα από τα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν στη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Keele είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα με τον Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Οδυσσέα Ζώρα».

Δήλωση κάνει και ο ίδιος ο καθηγητής Ζώρας στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Σε αυτήν αναφέρει:

«Αποτελεί τιμή η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη ενός τόσο σημαντικού δημόσιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Μεγάλης Βρετανίας το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα με σπουδαία ακαδημαϊκή κληρονομιά, διεθνές ερευνητικό αποτύπωμα και σύγχρονες πρακτικές που εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της εποχής.

Μπαίνουμε στην επόμενη μέρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με όραμα και κύρια επιδίωξη να προάγουμε τη γνώση και την επιστήμη και με στόχο να δημιουργήσουμε νέες διασυνδέσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας αλλά και να προσφέρουμε περισσότερες και υψηλής ποιότητας επιλογές στους νέους σε ένα σημαντικό φάσμα ακαδημαϊκών σπουδών».