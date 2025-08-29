Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την τελευταία της πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή και προοπτικές για το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα παρουσιάσει γενικά αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως μέτριοι, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη ωστόσο εξασθένηση.

Η θερμοκρασία αναμένεται να διαμορφωθεί στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν μέγιστες τιμές έως 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφική περιοχή

Αττική: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με ανέμους βόρειων διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά ανατολικά έως 6 μποφόρ, οι οποίοι θα εξασθενήσουν γρήγορα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αναμένεται αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5, ενώ τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς χαμηλότερες ελάχιστες στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένεται αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους που το μεσημέρι έως το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα ηπειρωτικά αναμένονται μέγιστες έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Καλοκαιρινές συνθήκες με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ – τοπικά το πρωί έως 6 μποφόρ – και θερμοκρασίες από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Κυρίως αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και κατά τόπους, τις πρωινές ώρες, έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ που σταδιακά θα υποχωρήσουν. Οι θερμοκρασίες διαμορφώνονται στους 22 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες: Μεταβολές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Για αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Ωστόσο, από το μεσημέρι αναμένονται νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, φέρνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο από το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα διατηρηθούν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά, αγγίζοντας τους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, στη δυτική και βόρεια χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το πρωί στα δυτικά και από το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί στα δυτικά και βόρεια.

Για τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπεται κατά κύριο λόγο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη ενδέχεται να ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός παραμένει αίθριος, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.