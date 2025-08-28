Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς «ψυχρή λίμνη» που έρχεται από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας, ωστόσο από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στο Σαββατοκύριακο (30-31/8) θα αρχίσουν να υποχωρούν οι ισχυροί βοριάδες, για να παραδώσουν τη σκυτάλη σε ένα σύστημα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «ένα βαρομετρικό χαμηλό θα μετατραπεί σε μια ψυχρή λίμνη, θα αποκοπεί δηλαδή από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, ιδιαίτερα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί μάλιστα, ότι το σύστημα αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλο όγκο νερού, κυρίως για τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Ξανά 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Από την πλευρά το ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει, ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σαφή τάση για καύσωνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει, το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ενισχυμένα μελτέμια στο κεντρικό Αιγαίο, με ριπές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 70 χλμ./ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια υποχωρούν και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ασταθής, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Η πιο ανησυχητική πρόβλεψη αφορά στην επόμενη εβδομάδα, οπότε όπως τονίζει «υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και μετά, για 2-3 ημέρες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου καύσωνα.