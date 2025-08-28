Την Παρασκευή 29 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από το πρωί έως και το βράδυ. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες, καθώς δεν αναμένονται φαινόμενα.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ πρόσκαιρα θα στραφούν σε δυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο, αντίθετα, οι βοριάδες θα είναι πιο έντονοι, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, με αισθητή όμως εξασθένηση από το απόγευμα.

Ζέστη στα ηπειρωτικά – πιο δροσερά τα νησιά

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι λίγο πιο έντονη, αγγίζοντας ακόμη και τους 36 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες, Σποράδες και στη βόρεια Κρήτη η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας μια πιο δροσερή αίσθηση.

Καλοκαιρινός καιρός στην Αττική

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Ήπιο θερμοκρασιακά το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, δημιουργώντας ένα πιο ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ για την πόλη.