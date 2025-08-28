Η επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την πιο θανατηφόρα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από τον Ιούλιο – η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές στο γραφείο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε και η έδρα της ΕΕ και το κοντινό Βρετανικό Συμβούλιο υπέστησαν ζημιές.

Σε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την διπλωματική αποστολή σε κοντινή απόσταση: «Δύο πύραυλοι έπληξαν την αντιπροσωπεία σε απόσταση 50 μέτρων (165 πόδια) μέσα σε 20 δευτερόλεπτα».

Οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και περισσότερους από 30 βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ – τη μεγαλύτερη επίθεση στην πρωτεύουσα αυτόν τον μήνα. Πολλοί από τους νεκρούς βρίσκονταν στο πενταώροφο κτίριο στη νοτιοανατολική περιοχή Νταρνίτσκι, στην αριστερή όχθη του Κιέβου.

Ένας πύραυλος διέλυσε την πολυκατοικία περίπου στις 03:00, προκαλώντας την κατάρρευσή της. Οι εκσκαφείς απομάκρυναν τα ερείπια και οι διασώστες σκαρφάλωσαν στις κορυφές τμημάτων του κτιρίου αναζητώντας επιζώντες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τρία από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν ηλικίας δύο, 14 και 17 ετών. Αρκετά άλλα παιδιά τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα ακολούθησαν μια διπλωματική επίθεση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και εξόργισαν το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και την ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, κατηγόρησε τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη», ενώ η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι έδειξαν «μια σκόπιμη επιλογή κλιμάκωσης και κοροϊδίας των ειρηνευτικών προσπαθειών».

Η Μόσχα επέλεξε «βαλλιστική λύση αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επανέλαβε την ανάγκη για «νέες, αυστηρές κυρώσεις» κατά της Ρωσίας.

Αν και το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία «εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται» για διαπραγματεύσεις, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «άλλη μια ζοφερή υπενθύμιση» ότι η Ρωσία «δεν θα σταματήσει πουθενά για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία», σκοτώνοντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά και στοχεύοντας ακόμη και την ΕΕ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι οι «σκανδαλώδεις επιθέσεις» της Ρωσίας σε κατοικημένες περιοχές απειλούν την ειρήνη που επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ρωσία «έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο» και το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ δέχθηκε πυρά αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης θράσους του Κρεμλίνου.

Μια εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε ότι καμία διπλωματική αποστολή δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει στόχος και ότι ο Ρώσος επιτετραμμένος στις Βρυξέλλες κλήθηκε σε απάντηση στην επίθεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο, Αντρέι Κέλιν, θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση στις πόλεις και τις κοινότητες της Ουκρανίας ήταν μια σαφής απάντηση από το Κρεμλίνο σε όλους όσους ζητούσαν εδώ και εβδομάδες και μήνες «για κατάπαυση του πυρός και για πραγματική διπλωματία».

Το κύμα πυραύλων ήρθε μετά την απώλεια ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 ουκρανικά σπίτια από τις επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ενεργειακές υποδομές την Τετάρτη. Άλλοι 60.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα στην κεντρική περιοχή της Βίνιτσα στις τελευταίες επιθέσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα ουκρανικό πολεμικό πλοίο, σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος και τραυματίζοντας αρκετά άλλα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο για να στοχεύσει το αναγνωριστικό πλοίο Συμφερούπολη στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, αν και ο στρατός της Ουκρανίας δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πού έλαβε χώρα η επίθεση.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε «τρομοκρατημένος» από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Το Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο ενισχύει τις πολιτιστικές σχέσεις με άλλες χώρες και στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με την αποστολή της ΕΕ, δήλωσε ότι το γραφείο του υπέστη σοβαρές ζημιές και θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ προετοιμάζει ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί επτά κράτη μέλη της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία τις επόμενες ημέρες. Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στη Λετονία και τη Φινλανδία την Παρασκευή προτού μεταβεί στην Εσθονία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ήλπιζε να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά αυτές οι προσπάθειες έχουν έκτοτε βαλτώσει. Συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Πούτιν στην Αλάσκα προτού πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει υποστηρίξει την κίνηση, αλλά το Κρεμλίνο έχει υποβαθμίσει οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι.

Παρά την τελευταία οπισθοδρόμηση, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έχουν συνομιλίες με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσουν «στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες των εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. «Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε. Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.

Η Ουκρανία συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους συμμάχους της για εγγυήσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επίθεσης σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα με τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Ναύαρχο Σερ Τόνι Ραντάκιν. Η Ρωσία δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί ευρωπαϊκά στρατεύματα επί τόπου και λέει ότι η συζήτησή τους χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος προς το πουθενά».

