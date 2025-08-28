Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη συνομιλία τους, ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε πως η Άγκυρα «συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης» στην περιοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όταν αυτή η ειρήνη εδραιωθεί, η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Έμφαση στις Διπλωματικές Πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία ώστε να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος προς μια βιώσιμη ειρήνη. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ακόμη ότι η Τουρκία θα συνεισφέρει ενεργά, όπου της ζητηθεί, για να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Αναζήτηση Δίκαιης Λύσης στη Σύγκρουση

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τόνισε πως είναι σημαντικό να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να δοθεί τέλος στη σύγκρουση μέσω διαλόγου και συνεννόησης.