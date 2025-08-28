Οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από μια πιθανή απευθείας συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιάζουν να ξεθωριάζουν.

Σκοτεινοί ορίζοντες

Παρά το αρχικό κλίμα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα και τις επαφές που είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ηγέτη και Ευρωπαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο, οι διπλωματικοί ορίζοντες δείχνουν και πάλι σκοτεινοί.

Η σφοδρή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της Τετάρτης, προκαλώντας τον θάνατο 19 ανθρώπων, κατέστησαν σαφές πως η κατάπαυση του πυρός είναι ανέφικτη στο ορατό μέλλον.

Γεγονός που αναγνώρισε και ο ίδιος ο Τραμπ.

«Δεν είναι έτοιμοι»

Η απουσία συγκεκριμένων διεργασιών για τον καθορισμό ενός τετ-α-τετ ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών, δείχνουν ότι η ειρήνη παραμένει μακρινός στόχος.

«Ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος στον πόλεμο», παραδέχτηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αντικατοπτρίζοντας την αποτίμηση του ίδιου του Τραμπ.

«Δεν θα υπάρξει συνάντηση»

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έδωσε το δικό του στίγμα, μιλώντας ανοιχτά για αδιέξοδο. «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση, σε αντίθεση με όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», τόνισε, έχοντας στο πλευρό του τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας.

Το μήνυμα ήρθε σε μια στιγμή που το Κίεβο βίωνε ακόμη μια νύχτα σκληρών επιθέσεων από ρωσικούς πυραύλους και drones. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν και κτίρια που στεγάζουν ευρωπαϊκούς και βρετανικούς θεσμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Απογοήτευση

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, ο Τραμπ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, αλλά ούτε και εξέφρασε αιφνιδιασμό. «Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι ηγέτες της Δύσης δείχνουν πλέον να παραδέχονται ότι η διπλωματία δύσκολα μπορεί να προχωρήσει όταν η βία στο μέτωπο κλιμακώνεται καθημερινά. Η προσδοκία μιας ιστορικής συνάντησης κορυφής, που μέχρι πρόσφατα φάνταζε εφικτή, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.

«Σκοτώνει παιδιά»

Στον απόηχο των φονικών επιθέσεων και του διπλωματικού τέλματος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «σκοτώνει παιδιά και αθώους πολίτες, υπονομεύοντας τις ελπίδες για ειρήνη».

Η Ε.Ε. και η Βρετανία καλούν για εξηγήσεις τους Ρώσους πρέσβεις.

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σύντομα σε νέο, 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ότι συνεχίζονται οι διεργασίες για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας.