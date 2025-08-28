Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης και του προκάλεσε ζημιές. Η αεροπορική επίδειξη στο Ράντομ, που είχε προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, ακυρώθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σλάπκα επιβεβαίωσε τον θάνατο του πιλότου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο σημείο της συντριβής μετέβη άμεσα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.