Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης και του προκάλεσε ζημιές. Η αεροπορική επίδειξη στο Ράντομ, που είχε προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, ακυρώθηκε.
Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom.#Poland #AirShow #AirTraining #JetCrash #Radom #LiveVideo #Breaking #PolishJet #Alert #RadomAirShow #Slab pic.twitter.com/brrVbkNbCN
— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) August 28, 2025
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σλάπκα επιβεβαίωσε τον θάνατο του πιλότου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο σημείο της συντριβής μετέβη άμεσα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.
Polish Air Force F-16 crashes during a rehearsal for an airshow in Radom, central Poland. The pilot was killed in the accident, a government spokesman said.
Polish media said the aircraft crashed into the runway around 1730 GMT and damaged it. The Radom Airshow planned for the… pic.twitter.com/EkZLnfTPPz
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 28, 2025