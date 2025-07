Μαχητικό αεροσκάφος F-35 (Lockheed Martin) συνετρίβη τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στο αεροδρόμιο Lemoore στην κεντρική Καλιφόρνια, των ΗΠΑ σύμφωνα με τα όσα μετέδοσε το Reuters.

«Ο πιλότος έκανε επιτυχή χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και είναι ασφαλής» ενώ δεν υπήρξαν θύματα «στις τάξεις του (στρατιωτικού) προσωπικού», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της βάσης.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για το ατύχημα, τα αίτια του οποίου ερευνώνται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κατασκευάστρια δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει με εκπρόσωπό της για να ζητήσει σχόλιο πέραν των εργάσιμων ωρών.

Reports of a crash earlier involving a U.S. Navy F-35C Lightning II at or near Naval Air Station Lemoore in Kings County, California. The aircraft was reportedly forced to carry out an emergency landing, before being engulfed in flames. Police, fire, and rescue are on-scene… pic.twitter.com/DDSi2YVa23

— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2025