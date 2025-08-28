Ο ηθοποιός Φλόιντ Λέβιν πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων οι σειρές “Murder, She Wrote”, “Babylon 5: Thirdspace”, “Baywatch”, “Cagney and Lacey”, καθώς και οι ταινίες “Dog Day Afternoon” με τον Αλ Πατσίνο και “The Hangover”, ο βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ απεβίωσε την Κυριακή.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Πέμπτη, όταν η νύφη του Τρέισι Ρόμπινς δημοσίευσε την είδηση σε μια ανάρτηση στο Instagram μαζί με μια σειρά φωτογραφιών του ηθοποιού.

Η Κρις Τζένερ σχολίασε τη θλιβερή είδηση γράφοντας: «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας… στέλνουμε τις προσευχές μας για την οικογένεια και πολλή αγάπη».

Η ανάρτηση της Τρέισι έγραφε: «Ο αγαπημένος μου πεθερός απεβίωσε ειρηνικά στις 24 Αυγούστου, περιτριγυρισμένος από την όμορφη οικογένειά του (και πιθανώς ευχόμενος κάποιος να του φέρει ένα μαρτίνι).

Ακόμα στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Ο καλύτερος πεθερός, παππούς και αστείος άνθρωπος, ο Φλόιντ αγαπούσε τον Φρανκ Σινάτρα, τις κλασικές ταινίες και να κάνει όλους να γελάνε… Ξεκίνησε ως ταξιτζής στη Νέα Υόρκη πριν κυνηγήσει τα όνειρά του στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, χτίζοντας μια εκπληκτική καριέρα ως ηθοποιός. Ο Μπράιαν (ο γιος της) είναι ουσιαστικά ο δίδυμος αδελφός του και θα βλέπουμε το χαμόγελο του Φλόιντ κάθε φορά που τον κοιτάζουμε[…]

Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάστινγκ στον παράδεισο και ότι εσύ έφτασες νωρίς, με το σενάριο στο χέρι[…] Θα μου λείψει πολύ, αλλά ξέρω ότι ήδη κάνει τους αγγέλους να γελάνε και ότι είναι πάλι μαζί με την όμορφη σύζυγό του Ροσέλ (αγκάλιασέ την σφιχτά από εμάς). Μην ανησυχείς, θα φροντίζω το αγοράκι σου πάντα και για πάντα. Σ’ αγαπώ, παππού. Και ναι… πάντα έκανες τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο μέχρι το τέλος».