Η Μαρίνα Φλοίσβου κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος υπηρεσίας που κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της και το οποίο θα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη mega yachts και τις διαδικασίες πρόσδεσης εντός της μαρίνας.

Πρόκειται για μια καινοτομία που εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της LAMDA Marinas, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Η σχεδίαση, κατασκευή και προμήθεια του ηλεκτροκίνητου σκάφους, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι αποτέλεσμα δύο ετών, ενδελεχούς έρευνας σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία και αναζήτησης της καταλληλότερης λύσης για την υποστήριξη mega yachts και τη λειτουργική υποβοήθηση πρόσδεσης σκαφών εντός της μαρίνας.

Το σκάφος κατασκευάστηκε στο εξειδικευμένο ναυπηγείο της TS Marine στην Εσθονία, το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και ναυπήγηση πλωτών μέσων υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματική χρήση, με έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ανθεκτική κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

• Μήκος 5μ. και πλάτος 2,2μ

• Ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης συνολικής ισχύος 24kW (δύο εξωλέμβιες μηχανές)

• Μπαταρίες με αυτονομία 3-4 ωρών υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας

• Δυνατότητα πλήρους και γρήγορης ηλεκτροφόρτισης των μπαταριών στο δίκτυο της μαρίνας με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από Α.Π.Ε.

• Ικανότητα μεταφοράς τεσσάρων ατόμων και υποστήριξης χειρισμών πρόσδεσης μεγάλων σκαφών

Οι επιτυχημένες εν πλω δοκιμές του σκάφους (sea trials) ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.