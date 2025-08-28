Στα χέρια των αρχών βρέθηκαν δύο νεαροί αλλοδαποί, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες εντός σκηνής σε κάμπινγκ, όπου διαμένουν επισκέπτες μεγάλου φεστιβάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, στη σκηνή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, εκατοντάδες ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας, καθώς και χάπια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 23 και 24 ετών, είναι υπήκοοι ΗΠΑ, ενώ ο ένας διατηρεί και σερβική υπηκοότητα.

Σημαντικές κατασχέσεις ουσιών και αντικειμένων

Από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει πως το σύνολο των ευρημάτων περιλαμβάνει:

1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Έξι φιάλες με έλαιο κάνναβης

791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας

332 χάπια κάνναβης (TCH)

Ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας (81,8 γραμμαρίων)

Δέκα φιαλίδια – ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος με έλαιο κάνναβης

Έξι πλαστικά δοχεία με βενζίνη

15 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης

220 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης

Ένα πλαστικό δοχείο με λευκή σκόνη αγνώστου χημικής σύνθεσης (497 γραμμαρίων)

Μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό

Όλα τα παραπάνω κατασχέθηκαν, ενώ δρομολογήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των άγνωστων ουσιών.

Ποινική δίωξη για εμπορία και διακίνηση

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Όπως επισημαίνεται από τις αρχές, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί ή άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.