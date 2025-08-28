Με σημερινή διάταξη της Εισαγγελίας Ανηλίκων Βόλου καθόρισε το νέο πλαίσιο φροντίδας και ανατροφής για τα τρία ανήλικα παιδιά της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της την περασμένη Παρασκευή.

Τα παιδιά, ηλικίας 16, 13 και 5 ετών θα μεγαλώσουν με τη θεία τους στη Σκιάθο, όπως επιθυμούσαν τόσο τα ίδια όσο και η οικογένεια. Η 18χρονη μεγαλύτερη αδελφή τους δεν υπάγεται στη ρύθμιση, καθώς έχει ενηλικιωθεί. Η προσωρινή επιμέλεια ανατέθηκε στην αδελφή της μητέρας τους, ενώ συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο εποπτείας με μέλη ιερείς από τη Σκιάθο και τη Νέα Ιωνία, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών και την ψυχολογική τους υποστήριξη.

Οι ανήλικοι θα παρακολουθήσουν συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση του ψυχολογικού τραύματος. Η μετεγκατάστασή τους στη Σκιάθο έχει ήδη δρομολογηθεί με προσωρινή στέγη εξασφαλισμένη για τη θεία και τα τέσσερα αδέλφια. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την ένταξή τους στα σχολεία του νησιού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση της Εισαγγελίας είναι προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός τριών μηνών.