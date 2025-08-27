Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε από την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Ο Αργεντινός πρόεδρος πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε μπουκάλια και πέτρες.

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

