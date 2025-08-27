Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε από την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Así escapó todo el gobierno como RATAS acelerando y dejando a sus pocos militantes tirados cuando los intentaron linchar por afanarle la guita a los discapacitados. Ayer Espert hacía gestos atrás de la policía, hoy ESCAPA en moto pic.twitter.com/XwcrwIUyg1 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 27, 2025

Ο Αργεντινός πρόεδρος πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε μπουκάλια και πέτρες.

Milei fue a Lomas y LE TIRARON PIEDRAZOS, ya vemos por que no quiso recorrer nuestro país en un año y medio che pic.twitter.com/rbsafgG2XV — TUGO News (@TugoNews) August 27, 2025

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.