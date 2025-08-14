Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δικαστική έρευνα στην Αργεντινή σχετικά με τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών έπειτα από χορήγηση μολυσμένης ιατρικής φαιντανύλης σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας. Η υπόθεση συγκλονίζει τη Λατινική Αμερική και προκαλεί ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από μήνυση που υπέβαλε ο εθνικός οργανισμός φαρμάκων, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας (ANMAT) της Αργεντινής, όταν ανιχνεύθηκαν τα βακτήρια Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii σε δείγματα ιατρικής φαιντανύλης – ενός ισχυρού οπιοειδούς που χρησιμοποιείται ευρέως στην αναισθησία και τον πόνο – η οποία είχε χορηγηθεί σε ασθενείς.

Αναζητώντας τους υπεύθυνους

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nación, οι θάνατοι σημειώθηκαν σε νοσοκομεία των επαρχιών Μπουένος Άιρες, Σάντα Φε, Φορμόσα και Κόρδοβα. Τη σοβαρή αυτή υπόθεση έχει αναλάβει να διερευνήσει ο δικαστής Ερνέστο Κρέπλακ.

Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται τουλάχιστον σε 24 άτομα, περιλαμβανομένου του Αριέλ Φουρφάρο Γκαρσία, ιδιοκτήτη των φαρμακευτικών εταιρειών HLB Pharma και Laboratorios Ramallo. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εν λόγω εταιρείες φαίνεται ότι παρήγαγαν και διέθεσαν στην αγορά τη μολυσμένη φαιντανύλη.

Διαπιστώθηκε ότι πέντε μολυσμένες παρτίδες φαιντανύλης διανεμήθηκαν σε οκτώ διαφορετικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που επέτεινε την ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και την κοινωνία.

Αντιδράσεις συγγενών και ανησυχία για τον πραγματικό απολογισμό

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Πριν από δύο εβδομάδες, συγγενείς των θανόντων συγκεντρώθηκαν έξω από το ιταλικό νοσοκομείο της Λα Πλάτα, 60 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, ζητώντας – όπως ανέφεραν με συνθήματα – «δικαιοσύνη για τα θύματα της φαιντανύλης».

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που συγκλονίζουν, ο Αλεχάντρο Αγιάλα, αδελφός ενός θανόντος ασθενούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Η φαιντανύλη τον σκότωσε μέσα σε μερικές μέρες», αναφερόμενος στον 32χρονο Λεονέλ.

Ειδικοί που επικαλείται η La Nación εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της βακτηριακής μόλυνσης μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς εξετάζονται και άλλοι ιατρικοί φάκελοι.