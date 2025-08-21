Σοβαρά επισόδια εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, ανάμεσα σε αργεντινούς και χιλιανούς οπαδούς, για το Copa Sudamericana. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ, έκλεψαν ένα πανό από αυτούς της Ιντεπεντιέντε, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Οι εικόνες και τα βίντεο από το συμβάν κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ μάλιστα ένας οπαδός έπεσε από το δεύτερο διάζωμα του «Εστάδιο Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα». Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε, με την αστυνομία να διατάζει την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων οπαδών.

Ωστόσο, οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια. Στην Αργεντινή υπάρχουν αρκετά περιστατικά οπαδικής βίας, με την ομοσπονδία της χώρας να απαγορεύει τα τελευταία χρόνια την συνύπαρξη οπαδών της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας.

Από τη σεζόν 2025-26, εξετάστηκε η προοπτική, να επιτρέπεται σε οπαδούς του φιλοξενούμενου συλλόγου, να ταξιδεύουν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Όμως μετά από τέτοια περιστατικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ομοσπονδία θα επανεξετάσει την απόφαση αυτή.

