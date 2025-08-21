Σοβαρά επισόδια εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, ανάμεσα σε αργεντινούς και χιλιανούς οπαδούς, για το Copa Sudamericana. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

🔴GRAVÍSIMOS INCIDENTES en el Libertadores de América 🔥La Universidad de Chile empezó a tirar BOMBAS de ESTRUENDO y los hinchas de INDEPENDIENTE fueron a BUSCARLOS #CopaSudamericana pic.twitter.com/MKQkNXs3dp — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) August 21, 2025

Το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ, έκλεψαν ένα πανό από αυτούς της Ιντεπεντιέντε, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Si no murió nadie hoy es un milagro. MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Οι εικόνες και τα βίντεο από το συμβάν κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ μάλιστα ένας οπαδός έπεσε από το δεύτερο διάζωμα του «Εστάδιο Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα». Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε, με την αστυνομία να διατάζει την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων οπαδών.

“CAÍDA” Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora. pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

Ωστόσο, οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια. Στην Αργεντινή υπάρχουν αρκετά περιστατικά οπαδικής βίας, με την ομοσπονδία της χώρας να απαγορεύει τα τελευταία χρόνια την συνύπαρξη οπαδών της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας.

Από τη σεζόν 2025-26, εξετάστηκε η προοπτική, να επιτρέπεται σε οπαδούς του φιλοξενούμενου συλλόγου, να ταξιδεύουν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Όμως μετά από τέτοια περιστατικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ομοσπονδία θα επανεξετάσει την απόφαση αυτή.