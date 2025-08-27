Μια διεθνής επιστημονική αποστολή που υλοποιήθηκε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έφερε στο φως έναν άγνωστο έως τώρα κόσμο, πλούσιο σε ζωή, στο υποθαλάσσιο φαράγγι Mar del Plata, 190 μίλια μακριά από τις ακτές της Αργεντινής. Σε βάθη μεγαλύτερα ακόμη και από εκείνα του Grand Canyon, η ομάδα επιστημόνων εντόπισε δεκάδες εντυπωσιακά και παράξενα θαλάσσια είδη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σύγχρονου υποβρύχιου ρομπότ ROV SuBastian, το οποίο ανήκει στο ερευνητικό σκάφος Falkor (too) του Schmidt Ocean Institute.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα υπήρξε ένα διάφανο καλαμάρι με χαρακτηριστική κερατοειδή προεξοχή, ομάδες από χλωμούς ροζ αστακούς, ένας επιβλητικός βασιλικός κάβουρας που φιλοξενούσε στις πλάτες του δεκάδες πεταλίδες, αλλά και το εντυπωσιακό φάντασμα-καλαμάρι με την περίεργη και ταυτόχρονα μαγευτική εμφάνιση. Περισσότερα από 40 καταγεγραμμένα είδη ενδέχεται να αποτελούν ανακαλύψεις ξεχωριστής σημασίας για την επιστημονική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα τέτοιων ερευνών στη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Ένα μοναδικό περιβάλλον γεμάτο ζωή

Η περιοχή διαμορφώνεται από τη συνάντηση δύο μεγάλων θαλάσσιων ρευμάτων – ενός θερμού, αλμυρού ρεύματος από τους τροπικούς και ενός ψυχρού, πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά, από την Ανταρκτική. Σύμφωνα με τον Δρ. Χονατάν Φλόρες, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών της Αργεντινής (CONICET), το φαράγγι λειτουργεί ως φυσικός συλλέκτης αυτών των νερών, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη πολύπλοκων οικοσυστημάτων. Όπως εξηγεί: «Αυτή η σύγκλιση δημιουργεί μία από τις πλέον δραστήριες ωκεάνιες περιοχές παγκοσμίως, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και στηρίζοντας μια εκπληκτική βιοποικιλότητα».

Ο επικεφαλής της αποστολής, Δρ. Ντανιέλ Λαουρέτα από το Αργεντίνικο Μουσείο Φυσικών Επιστημών, περιέγραψε την εμπειρία ως καθόλα εντυπωσιακή. Δική του αγαπημένη τοποθεσία αναδείχθηκε εκείνη που αποκάλεσε «χωράφι με παντζάρια», λόγων των πυκνών, κόκκινων και αραχνοειδών οκτοκοραλλίων στον βυθό. Εντύπωση προκάλεσε επίσης ένας ζωηρόχρωμος πορτοκαλί αστερίας, που σύμφωνα με θεατές των ζωντανών μεταδόσεων, θύμιζε τον χαρακτήρα Patrick Star από τη σειρά SpongeBob SquarePants.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εξερεύνησης

Παλαιότερες εξερευνητικές προσπάθειες στην περιοχή (2012 και 2013) περιορίστηκαν λόγω της χρήσης παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων, όπως δίχτυα και τράτες, παρέχοντας μόνο μερική εικόνα του υποθαλάσσιου κόσμου. Σήμερα, με τη βοήθεια προηγμένων υποβρυχίων τεχνολογιών, είναι εφικτή η λεπτομερής καταγραφή των οργανισμών στο φυσικό τους περιβάλλον. Η ερευνητική ομάδα συνέλεξε βιολογικά δείγματα ώστε να διαπιστώσει σε εργαστήρια αν όντως πρόκειται για νέα είδη – μερικά εκ των οποίων ίσως απαντώνται αποκλειστικά σε αυτό το φαράγγι.

Όπως εξηγεί ο Αμερικανός ζωολόγος Μάικ Βεκιόνε, ειδικός στα θαλάσσια ασπόνδυλα, η διαδικασία πιστοποίησης ενός νέου είδους πραγματοποιείται συνήθως χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «bar coding», μέσω της ανάλυσης του μιτοχονδριακού DNA. Ωστόσο, η ταυτοποίηση μπορεί να διαρκέσει χρόνια, ιδίως όταν πρόκειται για οργανισμούς που η επιστήμη συναντά για πρώτη φορά.

Το υποβρύχιο ρομπότ κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες, όπως μια μητέρα χταπόδι να προστατεύει τα αυγά της, περιστοιχισμένη από ζωηρά ροζ και πορτοκαλί κοράλλια. Κάβουρες με αγκαθωτά κελύφη συνεργάζονταν με ιριδίζουσες μέδουσες, ενώ οι τοίχοι του φαραγγιού φιλοξενούσαν νεκταροειδή κοράλλια, συνθέτοντας ένα σκηνικό που έμοιαζε να ανήκει σε κάποιο παραμύθι.

Για τον άνθρωπο, αυτός ο κόσμος μοιάζει με πολύχρωμο παραμύθι του βυθού. Για τη φύση, όμως, τα έντονα κόκκινα και ροζ χρώματα λειτουργούν ως φυσικό καμουφλάζ στις αβύσσους, καθώς το κόκκινο φως δεν φθάνει σε αυτά τα μεγάλα βάθη, καθιστώντας τους οργανισμούς σχεδόν αόρατους στους θηρευτές τους.

Η σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Όπως τονίζει ο Δρ. Λαουρέτα: «Ο βαθύς ωκεανός είναι γεμάτος ζωή, όχι μόνο σε αφθονία αλλά και σε ποικιλομορφία». Η αποστολή στο Mar del Plata υπενθυμίζει πως έχουμε ακόμη πολλά να ανακαλύψουμε για τον πλανήτη Γη. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για προστασία των μοναδικών αυτών οικοσυστημάτων προτού χαθούν ανεπιστρεπτί.