Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα υποδεχτεί αυτή την Πέμπτη έναν ξεχωριστό επισκέπτη: Tον 15χρονο Αυστραλό πιλότο Byron Waller, τον νεότερο υποστηριζόμενο πιλότο που επιχειρεί να πραγματοποιήσει πτήση γύρω από τον κόσμο.

Το ταξίδι του Byron καλύπτει 45.000 χλμ., περισσότερες από 22 χώρες και 5 ηπείρους. Η Αθήνα αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό του, συνδέοντας την Ελλάδα με μια ιστορία αντοχής, έμπνευσης της νεολαίας και αεροπορικής ιστορίας.

Διαγνωσμένος με νόσο του Crohn στην ηλικία των 14, ο Byron μετέτρεψε τις δυσκολίες σε κίνητρο – εμπνέοντας νέους σε όλο τον κόσμο να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αντί να περάσει τα εφηβικά του χρόνια στο έδαφος, ο Byron επέλεξε τους ουρανούς.