Ο άνδρας ανέβηκε πάνω κι αυτός που είχε κάνει την παραγγελία του είπε να περάσει μέσα.

Αυτός που είχε κάνει την παραγγελία προσποιήθηκε ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. «Κοίτα με πονάει το πόδι μου, η μέση μου, μου έχουν πέσει κάτω κάποια λεφτά», φέρεται να είπε.

Με το που πλησίασε ο διανομέας και βλέπει τα χρήματα και σκύβει, προφανώς για να τα σηκώσει και να του τα δώσει, τότε δύο άνθρωποι του επιτέθηκαν χτυπώντας τον άγρια, με σκοπό να του αποσπάσουν τα χρήματα που είχε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με διάφορα αντικείμενα και με σφυρί.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA