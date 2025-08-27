Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα διάθεσης θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2025 – 2026 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μέχρι την Τετάρτη 10/09/2025 και ώρα 23:59.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ανθρώπινου δυναμικού με αναβαθμισμένες δεξιότητες που ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της οικονομίας, θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr και να ακολουθήσουν τις αναρτημένες οδηγίες στην ενότητα «Διεπαφή Επιχειρήσεων».

Οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες περιόδου 2025-2026 για περαιτέρω πληροφορίες.