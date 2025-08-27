Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) έχει προχωρήσει σε σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, σε δύο καίρια σημεία: στη συμβολή της με ανώνυμη οδό, στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», καθώς και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ίδιο ρεύμα.
