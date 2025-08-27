Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν.
Στο σημείο, επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μήνυμα του 112 στάλθηκε στυς κατοίκους της περιοχής Θορικού ώστε να απομακρυνθούν προς το Λαύριο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου απομακρυνθείτε προς #Λαύριο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
Λίγο νωρίτερα, ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούνη τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω πυρκαγιάς
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) έχει προχωρήσει σε σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, σε δύο καίρια σημεία: στη συμβολή της με ανώνυμη οδό, στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», καθώς και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ίδιο ρεύμα.