Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν.

Στο σημείο, επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στυς κατοίκους της περιοχής Θορικού ώστε να απομακρυνθούν προς το Λαύριο.

Λίγο νωρίτερα, ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούνη τις οδηγίες των Αρχών.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω πυρκαγιάς

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) έχει προχωρήσει σε σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, σε δύο καίρια σημεία: στη συμβολή της με ανώνυμη οδό, στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», καθώς και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ίδιο ρεύμα.