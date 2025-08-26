Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη (26/8) ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των δυτικών συμμάχων για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα.

Ο Mερτς μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, ακολουθώντας παρόμοιες ανακοινώσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής όσον αφορά την πιθανή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο Mερτς. «Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θεωρούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πηγή: Reuters