Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει κίνδυνος το ΔΝΤ να χρειαστεί να παρέμβει στην οικονομία, εάν η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού πέσει τον επόμενο μήνα.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Μπαϊρού φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ο Μπαϊρού ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

«Βρισκόμαστε στη μέση της μάχης», δήλωσε ο Λομπάρντ στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Πρόσθεσε ότι «σίγουρα δεν έχει παραιτηθεί» από την ιδέα ότι η κυβέρνηση του Μπαϊρού θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Ερωτηθείς για τα σχόλια άλλων πολιτικών ότι η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρέμβαση του ΔΝΤ στα οικονομικά της Γαλλίας, ο Λομπάρντ απάντησε: «Αυτός είναι ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

