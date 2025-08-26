Ένα από τα θετικά που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς στον Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο διάστημα παρουσίας του στον πάγκο της ΑΕΚ είναι ότι δεν ψάχνει δικαιολογίες. Ούτε για τους τραυματισμούς, ούτε για τις μεταγραφές που θα έπρεπε να έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη.

Με ό,τι έχει ο Σέρβος τεχνικός δουλεύει και μέχρι τώρα φέρνει αποτέλεσμα. Μπροστά του έχει όμως το ματς της χρονιάς για την Ένωση. Η ρεβάνς με την Άντερλεχτ δεν είναι ένα απλό παιχνίδι καθώς η έκβασή της θα παίξει κομβικό ρόλο για τη συνέχεια της σεζόν.

Αν η ΑΕΚ περάσει θα πάρει τεράστια ώθηση σε όλα τα επίπεδα. Θα ανοιχτεί άλλη προοπτική μπροστά της και σε μεγάλο βαθμό θα μείνουν πίσω τα όσα άσχημα συνέβησαν πέρσι στο τελευταίο τρίμηνο της σεζόν. Αυτά που μεταξύ άλλων την έφεραν αυτό το καλοκαίρι να παίζει δηλαδή με το μαχαίρι στον λαιμό στα προκριματικά του Conference League.

Αν δεν περάσει, θα επιστρέψει η γκρίνια και θα κουβαλάει αυτόν τον αποκλεισμό όλη τη σεζόν. Άδικο αυτό για τον Νίκολιτς, αλλά δυστυχώς για εκείνον αυτή είναι η κατάσταση μετά τα όσα έχουν προηγηθεί.

Ενόψει του ματς με τους Βέλγους έχει βέβαια να διαχειριστεί και αρκετά προβλήματα. Ο Περέιρα είναι εκτός, ο Μάνταλος επίσης ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις των Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Γιόβιτς. Ο Νίκολιτς θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή για να δει αν θα έχει κάποιον ή κάποιους στη διάθεσή του.

Κι αν ναι για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να τους υπολογίζει. Δεν μιλάμε για μικρά προβλήματα, αλλά για ποδοσφαιριστές που είχαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει η ΑΕΚ μέχρι εδώ αυτό το καλοκαίρι. Ακόμη και ο Γιόβιτς στα 20 λεπτά που έπαιξε με τον Άρη Λεμεσού, έκανε τη δουλειά που έπρεπε και με το παραπάνω.

Αν κανείς από τους τρεις δεν καταφέρει να είναι έστω στον πάγκο, οι λύσεις περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό. Ο Νίκολιτς δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη, αλλά η ΑΕΚ θα χρειαστεί σε αυτό το ματς και τη βοήθεια του κόσμου της.

Και όπως φαίνεται θα την έχει στον μέγιστο βαθμό καθώς το παιχνίδι οδεύει προς sold out. Θα υπάρχουν και περίπου 250 οπαδοί των φιλοξενούμενων, ωστόσο το υπόλοιπο γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο μετά από καιρό. Το ζήτησε και ο Νίκολιτς που ξέρει ότι και ο κόσμος μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο σε τέτοια παιχνίδια.