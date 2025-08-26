«Η αλήθεια δεν είναι τοξική. Η αλήθεια είναι η αλήθεια. Τοξικός είναι ο χαρακτηρισμός, τοξικό είναι να πεις “ή εμείς ή αυτοί“, “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”, “θα σε χώσω τρία μέτρα κάτω από την γη”, όπως ο κ. Φάμελλος που θα τον έχετε στο στούντιο, που το κόμμα που ήρθε δεύτερο στις εκλογές και ως πρόεδρος κόμματος, γιατί είχε χάσει τότε η Αντιπολίτευση, πήγε στην Βουλή και είπε ότι ο πρωθυπουργός σχετίζεται με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι.

Ο κ. Μαρινάκης αναρωτήθηκε, αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα, ότι επί κυβερνήσεως του αποφυλακίστηκαν μέσα σε περίπου πέντε χρόνια 17.000 βαρυποινίτες.

«Να σας πω ένα παράδειγμα: Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Και για εμένα είναι βαριά πολιτική συζήτηση αυτή, γιατί αποφασίστηκε από βουλευτές που ψήφισαν και από μια Κυβέρνηση. Είπε: χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή χωρίς να εξαιρείται ο ναρκέμπορας, χωρίς να εξαιρείται ο δολοφόνος, χωρίς να εξαιρείται ο βιαστής, ο παιδοβιαστής, αν για παράδειγμα έχεις πάρει μια ποινή 25 έτη κάθειρξης θα είσαι έξω στο 1/3. Δηλαδή, όλοι αυτοί που συγκλονίζουν το πανελλήνιο, στα χρόνια του κ. Τσίπρα, του ευαίσθητου κοινωνικά και, έβγαιναν έξω ίσως και σε έξι – επτά χρόνια» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτώμενος εάν η κυβέρνηση «φοβάται τον κ. Τσίπρα» είπε ότι «στην πολιτική δεν πρέπει ούτε να απαξιώνεις κανέναν, να λες: “έλα μωρέ αυτός έχει τελειώσει“, ούτε να υπερτιμάς κανέναν, γιατί στο τέλος της ημέρας ο μόνος που κάνει “ταμείο” είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί μας κρίνουν όλους. Και είμαστε πάρα πολύ προσωρινοί στην πολιτική. Κι όμως μας δίνεται μια ευκαιρία με αφορμή το come back και το rebranding του κ. Τσίπρα να κάνουμε, για εμένα, μια βαθύτατα πολιτική και ουσιαστική συζήτηση για τον κόσμο, η οποία έχει να κάνει με την τσέπη, που λέμε, και πού θέλουμε να πάμε και πού είμαστε σήμερα».

Προσέθεσε ότι «κανένας δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεσαίοι, ούτε οι πλούσιοι. Κανείς. Όλοι φτωχοποιήθηκαν και πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη» και τόνισε ότι «ήταν η πλήρης φτωχοποίηση και κυρίως της μεσαίας τάξης γιατί επέβαλλε ή αύξησε τριάντα φόρους. Αντιθέτως με τον Τσίπρα, ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 φόρους. Πέντε ενδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι αντικειμενικά, για να πάμε και στο από εδώ και πέρα και για εμένα ποια είναι η διαφορά μας από αυτούς τους πολιτικούς χώρους. Πρώτον, δουλειές. Πεντακόσιες χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν δουλειά επί Μητσοτάκη. Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Και πριν τα μνημόνια. Ο μεγαλύτερος κοινωνικός αποκλεισμός είναι να μην έχεις δουλειά. Αναλυτικά σας λέω 3.900.000 οι εργαζόμενοι επί Τσίπρα, 4.400.000, ήδη, επί Μητσοτάκη».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε: «Δεύτερον, τι μας λένε; “Ναι, αλλά φτωχοποιήσατε τον κόσμο”. Πόσοι έπαιρναν κάτω από 1000 ευρώ επί Τσίπρα; Το 64% των εργαζομένων, περίπου δηλαδή 2 στους 3. Το 67% είναι 2 στους 3. Το 64%. Αυτό το ποσοστό, το 64%, πόσο έχει γίνει τώρα; 46%. Δεν είναι λίγο, αλλά από το 64% κάτω από 1000 ευρώ, τώρα έχει πάει στο 46%. Πόσο είναι ο κατώτατος μισθός τώρα; 880. Πόσο ήταν τότε; 650. Θα μου πει κανείς και δικαίως: “ναι, αλλά έχουμε και φοβερή ακρίβεια”. Και έχουμε. Τι έχουμε καταφέρει, όμως, με αυτή την φοβερή ακρίβεια, που έχει δίκιο ο κόσμος να φωνάζει; Οι αυξήσεις του μέσου μισθού να είναι κατά τι περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι στην Ελλάδα ο μέσος μισθός με βάση τα επίσημα στοιχεία έχει ανέβει 30% και οι τιμές, «στην Ευρώπη 22% και στην Ελλάδα 17%».

«Για μένα, όμως, το μείζον και αυτό είναι που θέλω να πω και αυτό είναι που θα πει και ο πρωθυπουργός και στην επόμενη ΔΕΘ είναι πώς πετυχαίνεις την αύξηση των εισοδημάτων. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από εσάς, τη μεσαία τάξη, και να τα δώσουμε στους φτωχότερους, θέλουμε να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. Δηλαδή, ν’ ανέβει το εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης, σταδιακά και προφανώς με έμφαση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επισήμανε ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα» και τόνισε ότι «είναι καλό ένα κράτος να μην παράγει ελλείμματα, άρα χρέη για τις επόμενες γενιές», ενώ επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027 και κατέληξε κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τοξικότητα.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θα απαντάμε στα ψέματα της αντιπολίτευσης. Τοξικοί είναι αυτοί οι οποίοι πετούν λάσπη, συκοφαντούν και υβρίζουν. Να μην τους ενοχλεί η αλήθεια. Και το βασικό που θα κάνουμε, είναι να κοιτάμε τους πολίτες και τις ανάγκες τους» είπε.