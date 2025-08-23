Στη φάση της ολοκλήρωσης του βιβλίου του βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας μιας και, όπως τόνισε και στη συνέντευξή του στη «Le Monde», έχει καταλήξει ότι ήρθε η ώρα να πει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 αλλά και τα όσα συντελέστηκαν συνολικά κατά το σύνολο της θητείας του στο Μαξίμου ως το 2019. Είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, στη γαλλική εφημερίδα ότι έχουν τοποθετηθεί για εκείνες τις μέρες του 2015 πάρα πολλοί οι οποίοι «είχαν άποψη αλλά δεν υπήρξαν ποτέ μέρος των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ». Ενα κρίσιμο κεφάλαιο του βιβλίου θα αφορά, προφανώς, το δημοψήφισμα του 2015, για το οποίο συνεχίζει να δέχεται «πυρά». Μια γεύση για το τι θα γράψει σχετικά, μας την έδωσε ήδη στη «Le Monde»: «Ηταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής “δραματοποίησης” να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει, η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία».

Οι εμμονές του Βέμπερ

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι είναι μόνο μία από τις ενδείξεις ότι η κυβέρνηση αρχίζει να… χάνει λάδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πηγές μου από το κυβερνών κόμμα (από αυτές που δεν ζουν με αυταπάτες) με ενημέρωναν ότι εσχάτως βλέπει την επιρροή του να φθίνει σε διάφορα επίπεδα στις Βρυξέλλες. Δεν εμπλέκομαι με τα του έλληνα επιτρόπου, ή με τον έλληνα αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όσο με την εικόνα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης με τις εκκαθαρίσεις ή υποβαθμίσεις ελλήνων υπαλλήλων στα κομματικά γραφεία του ΕΛΚ, μετά την αποπομπή του πρώην γενικού γραμματέα, Θανάση Μπακόλα. Οι ίδιες πηγές προσέθεταν ότι ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, που διαφεντεύει τόσο το κόμμα όσο και την ευρωομάδα του ΕΛΚ χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, έχει μυριστεί… αίμα – δηλαδή αδυναμία – της ηγεσίας της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερης πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και δεν δείχνει κανένα σεβασμό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν από τους ανθρώπους που τον στήριξαν όσο λίγοι, όταν το 2019 άλλοι ηγέτες του ΕΛΚ τον είχαν στα αζήτητα και έκαψαν την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του Βέμπερ είναι, όπως λένε οι ίδιοι κύκλοι, «να τσαλακώσει» προσωπικά τον Πρωθυπουργό, αλλά κι εκείνους που έχει επιλέξει για να ασχολούνται με τα του ΕΛΚ, δηλαδή τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Εξεταστική μετά τη ΔΕΘ

Αργότερα από το αρχικά αναμενόμενο θα ξεκινήσει, καταπώς φαίνεται, στη Βουλή τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού η πρόθεση της κυβέρνησης ειδικά (αλλά και μερικών ακόμη βουλευτών) είναι να τελειώσουν πρώτα τα κόμματα από τις υποχρεώσεις της ΔΕΘ πριν πέσουν στα… βαθιά του οργανισμού επιδοτήσεων. Η κρίσιμη εβδομάδα των πολιτικών παρουσιών στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, άρα θα περιμένουμε την πρεμιέρα της Εξεταστικής να ανοίξει από την επόμενη αυτής. Την παραγραφή των αδικημάτων για τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονταν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν τη γλιτώνουμε, άλλωστε. Για τον Μάκη Βορίδη, ειδικά, τυχόν αδικήματα παραγράφονται τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

«Μασάζ» από Πλεύρη

Πολιτικό «μασάζ» μέσω τηλεδιάσκεψης ετοιμάζει για τους γαλάζιους βουλευτές ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών και Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Πρόκειται για τη νομοθετική ρύθμιση για την αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου, η οποία αποφασίστηκε και ξεκίνησε να καταρτίζεται επί υπουργίας Βορίδη αλλά την «κληρονόμησε» ο Πλεύρης. Το νομοσχέδιο θα είναι το πρώτο που θα ενταχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή μόλις ανοίξει, την ερχόμενη εβδομάδα, και έτσι εστάλη ήδη σχετική ειδοποίηση για ενημερωτική τηλεδιάσκεψη προς τους βουλευτές της ΝΔ. Θα το στηρίξουν, βέβαια, αλλά ακούω ότι στη συνεδρίαση θα ακουστούν από κάποιους βουλευτές της περιφέρειας παράπονα και ανησυχίες για τα σχέδια δημιουργίας νέων κλειστών δομών κράτησης μεταναστών. Τις οποίες όλοι τις θέλουν θεωρητικώς, αλλά κανείς δεν τις θέλει στη δική του εκλογική περιφέρεια. Ειδικά στην Κρήτη η γκρίνια από τους τοπικούς παράγοντες δίνει και παίρνει και έχει «παγώσει» (προς το παρόν τουλάχιστον) τους σχετικούς σχεδιασμούς.

Σε νησιά και δικηγόρους

Διόλου τυχαία, εν τω μέσω αυτών των αντιδράσεων, ήταν η απόφαση του Πλεύρη να πραγματοποιήσει αυτές τις ημέρες επισκέψεις-εξπρές σε νησιά που δέχονται μεταναστευτικές ροές, όπως η Σάμος και η Λέσβος, προκειμένου να συζητήσει τις προβλέψεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Οι αποφάσεις του υπουργείου, όμως, έχουν προκαλέσει διάφορες ενστάσεις. Εχουν, για παράδειγμα, εκφράσει δημόσια διαφωνίες τους η ένωση των υπαλλήλων του υπουργείου Μετανάστευσης και διάφορες ΜΚΟ. Ενώ ειδικότερα για το ζήτημα της αναστολής των αιτήσεων ασύλου έχει εκφράσει σαφή διαφοροποίηση και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία καλεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου «να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα» και αναφέρει ότι σκοπεύει να θέσει όλα τα ζητήματα στη συνάντηση που θα έχει με τον Πλεύρη την ερχόμενη Τρίτη, 26 Αυγούστου.

Στην Τήνο με τον Μέρντοκ

Δείπνο με τον μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοκ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τήνο το βράδυ της Πέμπτης, μακριά από τα φλας και μετά των συζύγων τους, Μαρέβας Γκραμπόφσκι και Ελένα Ζούκοβα. Ο Μέρντοκ κάνει αυτές τις ημέρες διακοπές στην Ελλάδα οικογενειακά, με τη θαλαμηγό του, στο τραπέζι όμως βρέθηκαν και άλλοι φίλοι και συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Μέρντοκ, Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της εφημερίδας «New York Post», Κιθ Πουλ. Το μενού είχε πολύ ψάρι και ακόμη περισσότερη κουβέντα.