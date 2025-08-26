Για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας ανήλικης κατηγορείται άνδρας ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, το μεσημέρι της Δευτέρας ο κατηγορούμενος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης, την προσέγγισε όταν ήταν μόνη της και με την χρήση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.

Η ανήλικη εξετάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε από αστυνομικούς στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.