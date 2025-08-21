Αεροπορική εταιρεία αποκάλυψε την τρομαγμένη αντίδραση του πληρώματος αεροπλάνου μετά την καταγγελία μιας 15χρονης κοπέλας ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μουμπάϊ προς την Ελβετία. Η έφηβη είπε στο πλήρωμα ότι βίασε ένας Ινδός επιχειρηματίας που καθόταν δίπλα της, αφού αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της εννιάωρης πτήσης.

Οι δύο είχαν ανταλλάξει μόνο μια σύντομη, επιφανειακή συζήτηση πριν η ανήλικη αποκοιμηθεί. Παρά το γεγονός ότι η κοπέλα συνοδευόταν από έναν γονέα, ο άνδρας την κακοποίησε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις. Μετά το περιστατικό, η κοπέλα ειδοποίησε ένα μέλος του πληρώματος, όπως επιβεβαίωσε η Swiss Airlines στο Blick. Αμέσως απομακρύνθηκε από τον δράστη και το προσωπικό της παρείχε την απαραίτητη φροντίδα.

«Ένα μέλος του πληρώματος τον παρακολουθούσε συνεχώς», δήλωσε η εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Exer-Kuhn. Η αστυνομία ενημερώθηκε και συνέλαβε τον άνδρα στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Έκτοτε έχει καταδικαστεί για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με παιδί. Ο άνδρας βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Βέλγιο όταν διέπραξε την επίθεση τον Μάρτιο. Πλησίασε το θύμα πριν την αγγίξει επανειλημμένα και την αγκαλιάσει, σύμφωνα με την κατηγορία που υπέβαλε η Εισαγγελία Ζυρίχης για Σοβαρά και Βίαια Εγκλήματα.

Η ανήλικη σοκαρισμένη δεν αντέδρασε. Καθώς η πτήση συνεχίστηκε, το κορίτσι ξανακάθισε και συνέχισε να κοιμάται στο κάθισμά της. Το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματός της ήταν καλυμμένα με μια κουβέρτα. Ο άνδρας τότε ξεκίνησε την επίθεσή του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το θύμα φέρεται να έπαθε «σοκ» λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς και δεν ήταν σε θέση να πει ή να κάνει τίποτα. Ως εκ τούτου, υπέμεινε την επίθεση χωρίς να πει λέξη ή να κουνηθεί, μέχρι που ο κατηγορούμενος την άφησε από μόνος του.

Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Ομολόγησε την επίθεση στο Δικαστήριο του Bülach και δήλωσε ότι συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος. Παραδέχτηκε επίσης ότι η κοπέλα δεν είχε συναινέσει και είπε ότι γνώριζε ότι ήταν ανήλικη, παρόλο που δεν γνώριζε την ακριβή της ηλικία.

Ο άνδρας καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με παιδί και έλαβε ποινή ενός έτους και έξι μηνών, αλλά δεν θα χρειαστεί να την εκτίσει, καθώς βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο. Ο δικαστής χαρακτήρισε την ποινή ως επιεική και «ελάχιστη». Ο άνδρας απαγορεύεται να εισέλθει στην Ελβετία για τα επόμενα πέντε χρόνια και απαγορεύεται να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνεπάγεται με τακτική επαφή με ανηλίκους για όλη του τη ζωή.

Μετά τη δίκη, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για απέλαση.