Σε εφαρμογή τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΑΘΕ), εξαιτίας εργασιών θεμελίωσης για την εγκατάσταση γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) στη χιλιομετρική θέση 45,9, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07:00, έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, θα εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή του έργου.

Αναλυτικά οι Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Ρεύμα προς Λαμία: Στο τμήμα από το 45,79ο έως το 46,16ο χιλιόμετρο, προβλέπεται αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τις υπόλοιπες λωρίδες, χωρίς εκτροπές.

Ρεύμα προς Αθήνα: Από το 46,16ο έως το 45,89ο χιλιόμετρο θα ισχύσει στένωση της αριστερής λωρίδας. Επιπλέον, κατά τις ώρες που πραγματοποιούνται οι εργασίες θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 46,16ο έως το 45,79ο χιλιόμετρο, με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Το ωράριο εργασιών έχει καθοριστεί για Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 ως τις 15:00. Εάν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν τον προγραμματισμένο χρόνο.

Μέτρα Ασφαλείας και Ενημέρωσης Οδηγών

Η εταιρεία Νέα Οδός έχει προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση και η εξυπηρέτηση των οδηγών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση σε κατάλληλα σημεία, ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές στην κυκλοφορία.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση και σωστή τήρηση της σήμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Φωτογραφία Αρχείου