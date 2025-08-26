Καιρική πρόγνωση για την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και τις επόμενες ημέρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για διακυμάνσεις στις συνθήκες, ενίσχυση βορείων ανέμων και σταθερές, υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές.

Την Τρίτη, στο Ιόνιο και τις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές αναμένονται κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, κυρίως στους ορεινούς όγκους, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα έχουν βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αγγίζοντας στα κεντρικά ηπειρωτικά, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Περιφερειακή ανάλυση καιρού

Μακεδονία – Θράκη: Ο καιρός θα εμφανίσει λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 20 και 33 βαθμών, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερα στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών όμβρων σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και δυτικής Στερεάς. Βορειοδυτικοί άνεμοι 3 – 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων και τοπικών όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 – 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός αναμένεται αίθριος, με βόρειους ανέμους 4 – 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αναμένεται αίθριος καιρός, με βορειάδες 4 – 6 και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32, ενώ στα νότια θα φτάσει έως 34 βαθμούς.

Αττική: Αίθριος καιρός, με παροδικές μεσημβρινές-απογευματινές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 – 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις, που προς το μεσημέρι-απόγευμα θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες – Τάσεις καιρού

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, ιδίως στην Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν (δυτικά 3-5, ανατολικά 4-6, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ), χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Αυγούστου, το σκηνικό θα παραμείνει αίθριο, με βοριάδες της ίδιας έντασης, ενώ η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην Ήπειρο, θα εμφανιστούν νεφώσεις, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά θα διατηρηθούν βόρειοι με παρόμοια ένταση, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Συμπερασματικά, οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται κυρίως από αίθριο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στις κλιματολογικές τιμές της εποχής, με μόνο προσωρινές μεταβολές κυρίως στα δυτικά και ορεινά τμήματα της χώρας.