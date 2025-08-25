Την Τρίτη 26 Αυγούστου στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται κατά διαστήματα ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τότε τοπικές μπόρες, φαινόμενα που θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Αντίθετα, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, διατηρώντας τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο – Σταθερή η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο η ένταση θα φτάσει τα 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι, 4 με 6 μποφόρ και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξει τους 32 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει έως τους 30 με 31 βαθμούς.

Η πρόγνωση για την Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούςφτάνοντας έως τα 5 μποφόρ.

Τοπικές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Το μελτέμι στο Αιγαίο θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, διατηρώντας την αίσθηση δροσιάς στις παράκτιες περιοχές. Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.Ό