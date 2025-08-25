Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την επίσημη πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα, παρέχοντας αναλυτική εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Η ενημέρωση έχει ισχύ από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και καλύπτει όλη τη χώρα, τόσο στην ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική επικράτεια.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, η επικράτηση γενικά αίθριου σκηνικού χαρακτηρίζει τις περισσότερες περιοχές. Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται κατά τόπους όμβροι, ενώ στη Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά διαστήματα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά περιοχές: στα δυτικά η ένταση θα φτάνει τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο αναμένεται να αγγίξει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, αγγίζοντας στους ηπειρωτικούς νομούς, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει έως και τους 31 με 32 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025: Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους από νωρίς, πυκνώνοντας προς το μεσημέρι. Κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν το βράδυ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 5 στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσουν τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025: Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα νότια θαλάσσια τμήματα τις πρωινές ώρες και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι διατηρούν τη βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Προοπτική για το τέλος της εβδομάδας

Για την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίαρχοι, φτάνοντας τα 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και κατά τόπους τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θα σημειωθεί στη θερμοκρασία κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, αυξάνοντας το αίσθημα της ζέστης στην επικράτεια.