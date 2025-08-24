Οι βασικές καιρικές τάσεις για όλη τη χώρα αποτυπώνουν τυπικά χαρακτηριστικά μεταβατικού καλοκαιριού με εναλλαγή αίθριων διαστημάτων, νεφώσεων και τοπικών φαινομένων βροχής.

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις

Σήμερα, Κυριακή, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις που θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε ορεινές περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, στο Αιγαίο αναμένονται τοπικά εντάσεις έως και 7 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται ελαφρά πτώση στα ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, ενώ στα νησιά του Ιονίου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025: Διατήρηση αίθριου σκηνικού με τοπικές νεφώσεις

Η Δευτέρα προμηνύεται με παρόμοια χαρακτηριστικά, καθώς ο καιρός παραμένει κατά κύριο λόγο αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι βόρειοι άνεμοι διατηρούνται αμετάβλητοι – στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, παραμένοντας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα: Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου 32 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025: Αλλαγή με παροδικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Την Τρίτη η εικόνα του καιρού διαφοροποιείται, κυρίως για τα δυτικά και ηπειρωτικά. Αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους από το πρωί στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν. Κατά τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Οι βόρειοι άνεμοι διατηρούνται σε εντάσεις 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 (τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο) στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 27 – Πέμπτη 28 Αυγούστου: Επιστροφή στην ηλιοφάνεια με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Για την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται και πάλι κυρίως αίθριος, αν και τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και αργότερα, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν τοπικοί όμβροι σε ορεινά σημεία.

Η πρόβλεψη για την Πέμπτη παραμένει εξίσου καλοκαιρινή, με γενικά αίθριο καιρό. Οι βόρειοι άνεμοι διατηρούνται (3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο), ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, σηματοδοτώντας ένα πρόσκαιρο κύμα ζέστης στα τέλη Αυγούστου.