Για σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται τοπικοί όμβροι ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη εξαιτίας τοπικών ομιχλών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, αγγίζοντας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 35 με 37 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη αναμένεται να φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ο καιρός αναμένεται και πάλι γενικά αίθριος, με περιορισμένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα προέρχονται από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως 7 μποφόρ από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, η μέγιστη αναμένεται στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου στους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Η Δευτέρα αναμένεται με σταθερά ως προς τη γενική εικόνα του καιρού, με αίθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων σε δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση, κινούμενη σε τιμές κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη θα διαμορφωθεί στους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και έως 34 στα νότια.

Ο καιρός Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Για το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, ο καιρός θα παραμείνει κατά κύριο λόγο αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.