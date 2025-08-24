Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως και 7 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένο κυματισμό.

Πτώση της θερμοκρασίας – Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις τιμές να κυμαίνονται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές προγνώσεις

Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.