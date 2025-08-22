Έντονο, αλλά μικρής διάρκειας ήταν το κύμα της ζέστης, που μαζί με την αφρικανική σκόνη έκαναν σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου την ατμόσφαιρα αποπνικτική στην Αθήνα και σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους αναζητούσαν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, ενώ τουρίστες και διερχόμενοι προμηθεύτηκαν καπέλα, ομπρέλες και μπουκαλάκια με νερό. Με αυτές τις θερμοκρασίες, οι παραλίες «πλημμύρισαν» από κόσμο. Από νωρίς το πρωί, όσοι επέστρεψαν από τις διακοπές τους, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν από την Αθήνα, κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες. Το κόστος των διακοπών είναι για πολλούς ο λόγος που παραμένουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν να κάνουν διακοπές τον Σεπτέμβριο, οπότε είναι πιο ήσυχα και οικονομικά.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Αυλίδα, Αυλώνα Αττικής και Σπάρτη, όπου ο υδράργυρος έδειξε 41°C, στις Αιγιές Γυθείου 40,6°C, στις Βρύσες Χανίων 40,5°C και στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας 40°C. Σύμφωνα με την ίδια, το κύμα ζέστης υποχωρεί από αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου, οπότε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα υποχωρήσουνη ακόμη περισσότερο από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ.

Καλοκαιρινές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και τον Σεπτέμβριο

Ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο ο Σεπτέμβριος αναμένεται «καυτός», καθώς όπως είπε η Χριστίνα Ρήγου από το επόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου και όλη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 83% των διαθέσιμων σεναρίων που επικαλείται, η μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 42%, 32% και 9% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.84°C.

Αλλά και οι μετεωρολόγοι, Θοδωρής Κολυδάς, και Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνουν λόγο για έναν ιδιαιτέρως θερμό Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο X ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι: «Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα μας βρει ο Σεπτέμβριος».

ΜΑΚΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ… Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα μας βρει ο Σεπτέμβριος. @Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/mgVSlqVJwX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 21, 2025

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του επισημαίνει σε ανάρτησή του, ότι ο Σεπτέμβριος προδιαγράφεται εξαιρετικά θερμός, με προοπτική παρατεταμένης ζέστης.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει:

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!».

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι… όπως και να έχει!».