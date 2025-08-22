Αίθριος γενικά καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται το διήμερο, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν κυρίως την Κυριακή.

Σάββατο 23 Αυγούστου με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα αγγίξει τους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Κυριακή 24 Αυγούστου με σταδιακή ενίσχυση των ανέμων

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν περαιτέρω στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη από 33 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς, στο Ιόνιο έως 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι αρχικά θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, για να στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Συμπέρασμα

Το Σαββατοκύριακο θα είναι κατά βάση καλοκαιρινό με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν την Κυριακή, κάνοντας τη ζέστη πιο υποφερτή και προσφέροντας δροσιά κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από την Κυριακή σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.