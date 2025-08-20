Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα

Αίθριος καιρός θα επικρατήσει την Πέμπτη 21 Αυγούστου με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλες τις περιοχές της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες έως και 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο σε νότιους έως 5 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφρά άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 31 έως 33 βαθμούς, με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, όπου θα αγγίξουν τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλο τον νομό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.