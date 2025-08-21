Την Παρασκευή 22 Αυγούστου , στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες , οι οποίες από το πρωί και μέχρι το μεσημέρι που είναι κατά τόπους έντονες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Παξών) και την Ήπειρο , κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα της.

Λίγες πρόσκαιρες μπόρες που θα εκδηλωθούν, επίσης, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και συγκεκριμένα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της δυτικής Στερεάς. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός που είναι γενικά αίθριος , με αρκετή ηλιοφάνεια .

Άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα ανέβει σε ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 37 με 39 βαθμούς , ενώ σε Θεσσαλία , ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41°C . Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και σε νήπια του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη οι μέγιστες θα τους φτάσουν 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς , ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσουν τους 30 με 33°C .

Μέτριας έντασης άνεμοι – τοπικά ενισχυμένοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ , ενώ στις υπόλοιπες περιοχές που επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ .

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, με θερμοκρασία από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου . Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ , ενώ στα ανατολικά τμήματα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι έως 5 μποφόρ .

Στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς και ανέμους ασθενείς, μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ .

Δροσιά από το Σαββατοκύριακο

Από το Σάββατο προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας , η οποία θα συνεχιστεί σταδιακά έως και τη Δευτέρα , όταν και οι τιμές θα επανέλθουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα .