Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή μπόρες κατά τόπους στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την επίσημη πρόγνωση καιρού για τη χώρα, καλύπτοντας την περίοδο από την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 έως και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το επικρατέστερο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και η διατήρηση ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο, ενώ δεν θα λείψουν οι κατά τόπους τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 20 Αυγούστου

Την Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα κάνουν την εμφάνισή τους πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνοδεύονται από πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, φτάνοντας στο ανατολικό Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων ενδέχεται να φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 30-33°C και τοπικά στα ηπειρωτικά έως τους 35°C.

Πέμπτη 21 Αυγούστου

Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται την Πέμπτη, με αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν στα δυτικά με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους με παρόμοια ένταση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω μικρή άνοδο. Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη θα φτάσει τους 34-36°C, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά ενδέχεται να αγγίξει και τους 37°C. Στη νησιωτική χώρα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 30-33°C, ενώ σε ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη η μέγιστη θα αγγίξει τους 34-35°C.

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται από την Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου νεφώσεις κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή όμβροι, με μεγαλύτερη συχνότητα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Μακεδονία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί ο αίθριος καιρός.

Κατά τις βραδινές ώρες, στα δυτικά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη θερμοκρασία, η οποία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία τοπικά θα ξεπεράσει τους 38°C και ενδεχομένως να φτάσει και τους 40°C.

Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Το πρωί στα δυτικά, η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη από ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενώ στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή, στα βόρεια περιοχές θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και ενδεχόμενο τοπικών όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, σηματοδοτώντας το τέλος του σύντομου θερμού κύματος.