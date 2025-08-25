Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα στην κεντρική Πορτογαλία, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων της καταστροφικής δασικής πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο χθες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει αφανίσει μια έκταση-ρεκόρ που ξεπερνά τα 640.000 στρέμματα.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, διοικητής Τέλμο Φερέιρα, η φωτιά έκαιγε για 11 ημέρες σε επτά δήμους στις περιοχές Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο, καταστρέφοντας συνολικά 644.510 στρέμματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF), ξεπερνώντας το προηγούμενο τραγικό ρεκόρ των 530.000 στρεμμάτων του Οκτωβρίου 2017.

Συνεχής Επιτήρηση για Αποτροπή Νέας Εξάπλωσης

Η φετινή πυρκαγιά ξέσπασε λόγω πολλαπλών κεραυνών σε δύσβατες περιοχές και, αν και θεωρείται πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης, «963 πυροσβέστες με την υποστήριξη 300 οχημάτων» παραμένουν στις περιοχές για συνεχή επιτήρηση. Οι δυνάμεις αυτές, σύμφωνα με τον διοικητή Φερέιρα, εκτιμάται πως θα μειωθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως σήμερα δεν εντοπίστηκαν σημαντικές ενεργές εστίες, εντούτοις η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Τραγικός Απολογισμός και Υλικές Καταστροφές

Η μάχη με τις φλόγες είχε δυστυχώς ανθρώπινο κόστος, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του χθες, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια κατάσβεσης.

Η Βόρεια Πορτογαλία, όπως και η γειτονική Ισπανία – όπου μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερα άτομα – βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει πάνω από 600.000 στρέμματα. Παρ’ όλη τη βελτίωση του καιρού λόγω πτώσης της θερμοκρασίας, τα προβλήματα παραμένουν.

Δραματικές Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη από τα τέλη Ιουλίου στην Πορτογαλία. Το 2017, σημειώθηκε το τραγικότερο έτος με 5.630.000 στρέμματα καμένης γης και 119 ανθρώπινες απώλειες από δασικές πυρκαγιές, αριθμός-ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή τους το 2006.

Η Ιβηρική χερσόνησος πλήττεται έντονα από την κλιματική αλλαγή, γεγονός που προκαλεί πλέον μακροχρόνιους καύσωνες και παρατεταμένες ξηρασίες. Έτσι, η γεωργική και δασική βλάστηση ξηραίνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί.