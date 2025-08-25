Ο Lil Nas X κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα, αφού φέρεται να τραυμάτισε αστυνομικούς όταν εντοπίστηκε γυμνός στη Ventura Boulevard την περασμένη εβδομάδα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε δηλώσει ότι ο ράπερ του «Old Town Road», το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Montero Lamar Hill, όρμησε εναντίον των αστυνομικών όταν τον πλησίασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης. Αυτό συνέβη αφού οι αρχές είχαν λάβει αναφορές για έναν γυμνό άνδρα στην περιοχή.

Πηγή επιβολής του νόμου είπε στο NBC News την περασμένη εβδομάδα ότι ο Hill γρονθοκόπησε έναν αστυνομικό δύο φορές στο πρόσωπο και ότι δεν ήταν σαφές αν βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής κρίσης ή υπό την επήρεια υπερδοσολογίας.

Ο Hill μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή και συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης σε αστυνομικό. Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες δείχνουν ότι τώρα αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό και μία κατηγορία για αντίσταση κατά της σύλληψης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Το TMZ ανέφερε πρώτο την Πέμπτη ότι ο Hill νοσηλεύτηκε και εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο που δείχνει τον ράπερ να περπατά στον δρόμο φορώντας μόνο ένα λευκό εσώρουχο και καουμπόικες μπότες. Το Μέσο αργότερα δημοσίευσε βίντεο όπου ο Hill εμφανιζόταν γυμνός και ξυπόλητος.