Μια πελώρια καφέ αρκούδα, γνωστή στους ντόπιους ως «Fuzzy», προκάλεσε αναστάτωση στο θέρετρο Camp Richardson της Καλιφόρνια όταν εισέβαλε στο παγωτατζίδικο της περιοχής τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου. Το ζώο κατευθύνθηκε κατευθείαν στον πάγκο με τα παγωτά και απόλαυσε έναν ολόκληρο κουβά φράουλα, δοκιμάζοντας και άλλες γεύσεις πριν αποχωρήσει.

Παρά την εντυπωσιακή «επιδρομή», οι ζημιές ήταν περιορισμένες και δεν προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα. Ωστόσο, για λόγους υγιεινής, η επιχείρηση αναγκάστηκε να πετάξει όλο το απόθεμα παγωτού. Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν την αρκούδα να κοιτάζει με ένα… «ένοχο» βλέμμα τον φακό, αφήνοντας πίσω μισοφαγωμένα δοχεία και αποτυπώματα πατούσας.

Μια… γλυκιά και χαριτωμένη εισβολή που έγινε viral και προκάλεσε γέλιο σε όλο το Camp Richardson!