Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, το όνομα του Λούκας Μπεράλντο απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν και θεωρείται πιθανό να αποχωρήσει από τους Πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς οι Παριζιάνοι ετοιμάζουν σειρά αποδεσμεύσεων ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου.

Η ιστοσελίδα Sport.fr, που παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της Παρί, αναφέρει πως ο 21χρονος αμυντικός έχει προταθεί στους «Πράσινους». Ωστόσο, η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς η Παρί θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του, κάτι που – όπως σημειώνεται – δεν προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, παρά την επιμονή του Ισπανού τεχνικού να ενισχυθεί η άμυνα.

Ο Μπεράλντο ξεκίνησε την καριέρα του στη Σάο Πάολο, από την οποία το 2024 μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 20 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει αγωνιστεί σε 63 παιχνίδια με τη φανέλα των Γάλλων, πετυχαίνοντας και τρία γκολ.