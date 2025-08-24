Το απόγευμα της Κυριακής ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε προπόνηση στο ιστορικό γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Ρενάτο Σάντσες να συμμετέχει για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα.

Ο Πορτογάλος έκανε την παρθενική του προπόνηση και είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες.

Οι «πράσινοι» δούλεψαν σε έντονους ρυθμούς στη φυσική τους έδρα για τις εγχώριες διοργανώσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους νεοαποκτηθέντες παίκτες να γνωρίσουν το γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση και ασκήσεις rondo, συνεχίστηκε με δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτικές οδηγίες.

Ο Τζούριτσιτς συμμετείχε σε τμήμα της προπόνησης, ενώ ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία.