Με αιχμηρή ανακοίνωση η Credia Bank απαντά σε δημοσιεύματα και σχόλια που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την προσφορά της για την HSBC Malta. Η τράπεζα κάνει λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «κακόβουλες προσπάθειες υπονόμευσης», επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Credia Bank έχει γίνει αποδέκτης κακόβουλων προσπαθειών να υπονομευθεί η προσφορά της για την HSBC Malta από ορισμένες πλευρές, οι οποίες διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησής της», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Και προσθέτει ότι: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης

Ως εποπτευόμενος πιστωτικός οργανισμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Credia Bank λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από το 2022, μετά την αλλαγή στη διοίκηση της τότε Attica Bank, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που καλύπτει την εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 ανεξάρτητα.

Οι επιτροπές διοικούνται από ανεξάρτητα μέλη με πλειοψηφία ανεξάρτητων, με ανεξάρτητη πλειοψηφία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα από ορισμένες πλευρές για το εάν η συζυγική σχέση μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου μας, Ελένης Βρεττού, και του Αλέξανδρου Εξάρχου, εταίρου ενός εκ των μετόχων της Τράπεζας, δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το γεγονός είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς για τη διαχείριση τυχόν πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με τις κανονιστικές προσδοκίες.

Έχουν επίσης εμφανιστεί δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κ. Εξάρχου διερευνάται από το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα σχετικά με ένα ιστορικό συμβόλαιο που αφορά την TOMI–ALSTOM και την ERGOSE.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ο ρόλος του σε αυτό το θέμα ήταν περιορισμένος, σε μια σύντομη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία του ούτε έλαβε χρηματοδότηση ούτε είχε περαιτέρω εμπλοκή στο έργο, και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, πόσο μάλλον να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα.

Όλα τα σχετικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων “fit and proper”. Η Thrivest Holding Ltd. ολοκλήρωσε με επιτυχία μία τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως επιλέξιμος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Η Credia Bank θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη των συστημάτων της και στην ικανότητά της να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία σε όλους τους μετόχους», καταλήγει η ανακοίνωση.