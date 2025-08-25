Το X-Trail NISMO έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει σπορ επιδόσεις: Eντυπωσιακή επιτάχυνση με ανάρτηση που διαθέτει αμορτισέρ Kayaba Swing Valve και τεχνολογία ελέγχου τετρακίνησης e-4ORCE είναι ειδικά ρυθμισμένη για το X-Trail NISMO. Αυξάνει την κατανομή της ισχύος στους πίσω τροχούς και ελέγχει τους μπροστινούς τροχούς για μια ακριβώς κατευθυνόμενη στροφή, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της ιδανικής γραμμής κατά την επιτάχυνση στις στροφές. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης και η κατανομή κίνησης εμπρός-πίσω ρυθμίζονται για κάθε mode οδήγησης, παρέχοντας μια ευχάριστη εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών οδήγησης.

Ο σχεδιασμός του X-Trail NISMO ενσαρκώνει τη δύναμη και την αξιοπιστία ενός SUV, όντας άψογα ενσωματωμένος με το ξεχωριστό στυλ της NISMO, προσφέροντας εντυπωσιακή αεροδυναμική απόδοση και εξαιρετική δυναμική οδήγησης.

Το X-Trail NISMO ενσωματώνει μια ειδικά ρυθμισμένη μονάδα ελέγχου οχήματος (VCM) η οποία προσφέρει μια λειτουργία SPORT που δίνει προτεραιότητα στην απόκριση και μια λειτουργία AUTO που είναι σχεδιασμένη για επιτάχυνση σε μεσαίες και υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στους οδηγούς να απολαμβάνουν τόσο την ταχύτητα όσο και την άνεση σε καθημερινά σενάρια οδήγησης.

Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερο στυλ, διατίθενται προαιρετικά σπορ καθίσματα Recaro, ρυθμισμένα από τη NISMO. Παρέχουν υψηλά επίπεδα στήριξης στις στροφές, βοηθώντας τον οδηγό να αισθάνεται ένα με το όχημα. Θερμαινόμενα και εξοπλισμένα με μηχανισμό ηλεκτρικής ανάκλισης προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Οι πωλήσεις του X-Trail NISMO θα ξεκινήσουν πρώτα από την Ιαπωνία.