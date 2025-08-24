Οι υγειονομικές αρχές της Σενεγάλης προχώρησαν σε άμεση λήψη μέτρων ώστε να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου mpox (ευλογιά των πιθήκων) στη χώρα, μετά τον εντοπισμό ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος στην πρωτεύουσα Ντακάρ. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο ασθενής είναι αλλοδαπός και ήδη βρίσκεται σε απομόνωση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται «σταθερή» από το αρμόδιο υπουργείο.

Η mpox παραμένει μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Αφρική, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Λιβερία, η Γουινέα και η Γκάνα. Σε ορισμένες από αυτές έχουν καταγραφεί και θάνατοι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Σενεγάλης, ο ασθενής που διαγνώστηκε με τη νόσο εισήλθε στη χώρα στις 19 Αυγούστου. Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, έλαβαν χώρα όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για να ελεγχθεί η πιθανή μετάδοση, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάπλωση της mpox σε διεθνές επίπεδο και ανησυχία του ΠΟΥ

Τον Ιούνιο του 2024, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το επίπεδο συναγερμού για την επιδημία της mpox, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα «συνέχισης της διεθνούς υποστήριξης» για τα κράτη που πλήττονται περισσότερο. Ο γενικός διευθυντής, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε πως από τις αρχές του 2024 έχουν καταγραφεί πάνω από 37.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 125 θάνατοι από 25 χώρες.

Τι είναι η mpox και πώς μεταδίδεται

Η mpox προκαλείται από έναν ιό της ίδιας οικογένειας με αυτόν της ευλογιάς και τα κυρίαρχα συμπτώματά της περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό και την ανάπτυξη χαρακτηριστικών δερματικών εξανθημάτων. Ο ιός αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 1970 και για μεγάλο διάστημα εντοπιζόταν μόνο σε περιορισμένο αριθμό αφρικανικών χωρών.

Υπάρχουν δύο βασικοί υπότυποι του ιού, οι λεγόμενοι «κλάδοι 1 και 2». Ο δεύτερος υπότυπος, μάλιστα, από το 2022 άρχισε να εξαπλώνεται σε χώρες εκτός Αφρικής, ακόμα και εκεί όπου ο ιός δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν. Η μετάδοση αφορά κυρίως ομοφυλόφιλους άνδρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα τμήματα του πληθυσμού.